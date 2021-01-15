Москва, , 13:23 — REGNUM Экономика России находится в ситуации, намного лучшей, чем у других стран. Об этом 15 января заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Россия находится в уникально благоприятной макроэкономической ситуации. У нас беспрецедентный для стран нашего уровня развития низкий национальный долг. У нас инфляция, о которой можно мечтать — не ниже 1%, от которой страдают развитые страны и не выше 4%. Она соответствует таргету», — заявил Мау.

Кроме того, в России низкий уровень безработицы. Что касается его роста, то по мнению ректора РАНХиГС, этот процесс во многом связан с повышением пособия для потерявших работу лиц.

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