Москва, , 13:19 — REGNUM Конечное потребление домохозяйств в структуре ВВП России росло быстрее, чем темпы роста самого ВВП России. Об этом 15 января заявил министр экономического развития России Максим Решетников на Гайдаровском форуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

"Никакого противоречия между экономическим ростом и ростом благосостояния, по большому счёту, нет», — заявил Решетников.

«Если мы посмотрим на трёхлетку — 2017−2019 год, — средние темпы роста ВВП 2,2%… При этом конечное потребление домашних хозяйств за трёхлетку в структуре ВВП росло со средним темпом 3,7%. Эта цифра существенно расходится у нас с темпом реальных располагаемых доходов населения и является предметом отдельного рассмотрения. Но в любом случае без роста доходов населения, без роста потребления домашних хозяйств дальнейшего роста экономики, выхода на те 3%, которые являются нашей целью, невозможно», — указал он.