Ульяновск, , 13:21 — REGNUM По итогам 2020 года в России было продано 36 487 автомобилей УАЗ, что на 6% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, доля машин УАЗ на российском авторынке составила 2,3%. При том, что в 2019 году она была всего 2,2%. Отмечается, что укрепление позиций на авторынке страны произошло за счет удачных продаж в конце 2020 года.

Так, в декабре 2020 года дилерам отечественной марки удалось продать 7094 автомобиля, что на 45% больше по сравнению с декабрем 2019 года. Например, реализация внедорожников УАЗ «Патриот» за месяц выросла на 24%, до 3183 экземпляров. Это позволило данной модели занять 11 строчку в топ-25 самых продаваемых автомобилей в России.

Напомним, продажи автомобилей Lada в 2020 году упали на 4,95%, до 393 806 экземпляров.

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