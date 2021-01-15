Москва, , 13:13 — REGNUM О формах поддержки жителей в США идут жаркие споры несколько месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«В конце декабря 2020 года Сенат США спешно принял пакет стимулирования экономики на $900 млрд.

Дональд Трамп счел эти объемы недостаточной, написав в Твиттере: «Я просто хочу, чтобы наши замечательные граждане получили $2 тыс., а не жалкие $600, которые сейчас фигурируют в законопроекте».

По сути, его слова повторяет сейчас и Джо Байден, предлагая в своем плане увеличить выплаты до $2 тыс. Кроме того, он обещает широкую поддержку малому бизнесу.

Борьба с коронавирусом также являлась основой избирательной кампании Байдена. Ему важен резкий старт, ведь эффект от мер помощи будет ассоциироваться уже с новым президентом.

Кроме того, для США стратегически значимо быстрое восстановление на фоне торговых войн с Китаем», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден подготовил план по стимулированию экономики США на $1,9 трлн. В нем содержатся меры по поддержке и бизнеса, и простых граждан.