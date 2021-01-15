Москва, , 13:04 — REGNUM Котировки нефти вопреки ожиданиям рынка никак не могут подняться к заветной цели в $60,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Внутриотраслевая статистика этому явно способствовала, потому что запасы сырой нефти в США продолжили снижаться и на этой неделе.

А сегодня, 15 января, рано утром новоизбранный президент Джо Байден объявил о новой противопандемической программе помощи на $1,9 трлн.

Гигантская сумма, которая должна была бы воодушевить инвесторов, пока не работает. Возможно, потому что эту программу еще нужно провести через Конгресс США, а там сложный клинч Республиканской и Демократической партии США.

А возможно, потому что денег на рынках и так более чем достаточно, и хочется получить улучшение эпидемиологической обстановки, особенно в США и Европе, главных рынках потребления энергоносителей.

Так что сегодня видимо не стоит рассчитывать на значительный рост нефтяных котировок, впрочем, как и на их сильное снижение. Уровни в $55−55,50 за баррель Brent с трудом были взяты во время роста, так что «быки» едва ли их просто так уступят.

Что касается роста котировок, то судя по общим настроениям на рынках он вряд ли сможет увести котировки выше $56,50 за бочку», — считает эксперт.

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