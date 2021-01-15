Москва, , 12:55 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 15 января рубль незначительно слабеет против доллара и сохраняет статус-кво против евро. Курс первого растет на 0,23% до 73,40 руб., курс второго — остается немногим выше 89 руб., цены закрытия 14 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Умеренное давление создает усиление доллара на международном валютном рынке на фоне роста доходностей на рынке госдолга США после анонсирования избранным президентом Джо Байденом нового пакета стимулов на $1,9 трлн.

Он предполагает увеличение прямой поддержки населения еще на $1400 каждому вдобавок к уже предусмотренным $600. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики. $440 млрд на помощь малому бизнесу, $415 млрд на вакцинацию.

Рост числа инфицированных и смертности, а также резкий скачок показателя первичных обращений за пособиями по безработице в США (965 тыс. заявок при 784 тыс. неделей ранее) заставят законодателей ускорить одобрения нового пакета фискальных мер.

В ходе выступления 14 января глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил отсутствие планов по нормализации монетарной политики на фоне возросших инфляционных ожиданий, которые провоцируют «вертолетные деньги» населению.

Тем не менее рынки не могут игнорировать этот факт, который, впрочем, пока не повлек за собой резкое ухудшение риск-аппетитов и переток средств из активов в странах с развивающихся экономикой, в том числе и в рублях, обратно в американский доллар.

Сегодня инвесторы получат из США данные по розничным продажам в 16:30 по мск, объему промпроизводства в 17:15, а также начнут отыгрывать данные стартующего сезона квартальных отчетов (квартальные результаты представят банки Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan).

Цены на нефть остаются устойчивыми выше $55 после добровольного сокращения Саудовской Аравией и ее союзниками добычи на 1,425 млн барр./сутки в феврале-марте, что сохраняет предпосылки для дальнейшего укрепления рубля.

С другой стороны, близится инаугурация Джо Байдена (20 января), который может анонсировать новых санкций, которые могут затронуть госбанки и рублевый госдолг.

Курс доллара сформировал коридор в 73,40−75 руб., курс евро — 89,80−92 руб. Выход за ту или иную границу может стать сигналом движения нацвалюты до конца января», — считает эксперт.

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