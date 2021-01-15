Москва, , 12:54 — REGNUM Появившуюся в СМИ информацию о намерении Минэкономразвития ограничить возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора в своем телеграм-канале иронично прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский:

«Ну ок, конкуренция, так конкуренция. А поддержать малые, средние и особенно региональные банки? На срок до пяти лет? А предложить новые центробанковские инструменты с распространением исключительно через периферийные банки? А канализировать наиболее популярные банковские продукты через них? Слабо. Мощи проконтролировать не хватит. Только запрещать и отзывать лицензии горазды».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Министерство экономического развития России внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать активы в организациях финансового сектора, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ. Как пояснил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, это необходимо для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе» и для поддержки частных игроков.

В настоящее время доля государства на банковском рынке составляет более 70%.

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