Москва, , 12:53 — REGNUM По итогам 2020 года российские дилеры Kia больше всего реализовали моделей Rio. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за год в России было реализовано 88 064 единицы Kia Rio, что на 5% меньше, чем в 2019 году.

На втором месте по популярности среди моделей южнокорейского автопроизводителя кроссовер Kia Sportage с результатом 28 190 проданных автомобилей, что на 18% меньше, чем в 2019 году. Тройку лидеров замыкает модель Kia Cerato, которая за 2020 год была реализована в количестве 13 678 экземпляров (— 9%).

Также большим спросом среди моделей корейской марки в 2020 году пользовались такие модели, как новый кроссовер KIA Seltos (12 775 шт.), KIA Soul (11 883 шт.; — 36%), новый седан K5 (8 126 ед.) и KIA Sorento (13 444 шт.; — 19%).

Всего дилеры корейской марки в России продали в 2020 году 201 727 машин, что на 11% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, KIA стала самой популярной маркой среди иностранных брендов, представленных на российском авторынке.

Напомним, корейская компания KIA планирует представить в России в 2021 году минивэн Carnival четвертого поколения и рестайлинговый фастбэк Stinger.

Читайте также: KIA представила тизер нового электрокара