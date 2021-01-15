Черкесск, , 12:43 — REGNUM На кавказских курортах «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» в новогодние каникулы отдохнули 100 тыс. туристов. Рост турпотока составил по сравнению с 2019 годом 26%, сообщили в компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК).

«4 января на «Архызе» был поставлен рекорд по количеству единовременно катающихся на склонах туристов — 8 082 человек. <…> «Эльбрус» в праздничные выходные встретил более 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.

География гостей, выбравших для отдыха горнолыжные склоны курортов трех республик — Карачаево — Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечни —, обширна: от Москвы и Санкт-Петербурга до Ставрополя, Краснодара, Крыма.

В АО «КСК» считают, что если позволит погода, то сезон катания на «Архызе» и «Эльбрусе» продлится до лета, а в Чечне можно кататься на горнолыжных трассах «Ведучи» круглый год.

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