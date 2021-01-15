Барнаул, , 12:32 — REGNUM Власти Алтайского края, который зимой 2020 г. оказался в снежном плену из-за обильных снегопадов, закупили 118 единиц новой дорожной и снегоуборочной техники, потратив на эти цели порядка одного миллиарда рублей. Об этом сегодня, 15 января, сообщил заместитель председателя правительства края Александр Климин.

По данным пресс-службы краевого правительства, машины, переданные «Автодорстрою», поступят в Барнаул, Бийск, Рубцовск, Алейск, Славгород, Белокуриху, Заринск, Горняк, Змеиногорск, а также в Третьяковский, Алейский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий и Усть-Пристанский районы.

Для Барнаула за счет средств краевого бюджета приобретено четыре комбинированных дорожных машины, пять тракторов, два фронтальных погрузчика и два автогрейдера на обсщую сумму 67 миллионов рублей.

Известно, что новая техника приступит к работе после оформления необходимых документов, ориентировочно в январе-феврале 2021 года. Власти региона пообещали продолжить породную практику поддержки муниципальных образований в 2021 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае прошлой зимой выпало неимоверно много снега. В первые дни января 2020 года только с улиц Барнаула вывезли более 13 тысяч кубометров. На сугробы прошедшей зимой жаловались не только простые горожане, но даже транспортники.

Снег тем временем ставил всё новые рекорды. В конце января 2020 года в Змеиногорске, Рубцовске, райцентре Троицкое и других населённых пунктах Алтайского края за одни только сутки выпало около 22 миллиметра осадков — против прежнего рекорда в 16 миллиметров, зафиксированного 47 лет назад.

Уже к 28 января из-за непрекращающихся снегопадов оказалась разорванной последняя ниточка, связывавшая алтайский город Змеиногорск с внешним миром. Снежная командировка губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы (именно там был объявлен режим ЧС в связи со снегопадами) состоялась 31 января 2010 года. После этого чиновники почти перестали информировать граждан о расчистке дорог.

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