Ашхабад, , 12:27 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года экспорт полиэтилена из Туркмении в денежном выражении увеличился на 49,4%, сообщает агентство Orient со ссылкой на данные государственного комитета по статистике.

По итогам января—ноября 2020 года производство полиэтилена в республике выросло более чем вдвое. Товар производится на газохимическом комплексе в поселке Киянлы Балканской области.

Производственная мощность завода составляет 386 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности. Вместе с тем в комитете по статистике не сообщили абсолютные показатели по производству и экспорту.

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