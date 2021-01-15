Иркутск, , 12:17 — REGNUM Только после скандала и судебного решения власти Иркутской области известили о намерении осуществить закупку дорогостоящего препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Спинраза». Как сообщает пресс-служба областного правительства, в настоящее время региональное министерство здравоохранения осуществляет процедуру закупки медикамента, ожидаемая дата поставки 20 января 2021 года.

Напомним, препарат «Спинраза» для ребёнка братчанки Евгении Ждановой (она обнародовала проблемы в социальных сетях) должен был быть закуплен еще в 2020 году, но этого не произошло. 21 декабря суд признал незаконным бездействие министерства здравоохранения Приангарья.

«Ситуация находится на личном контроле. С родителями детей, нуждающихся в «Спинразе» мы разговаривали неоднократно. Как только препарат поступит в регион, пациенты незамедлительно будут им обеспечены», — подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Всего в регионе насчитывается девять семей, которым по решению суда минздрав должен предоставить необходимое лечение.