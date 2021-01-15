Москва, , 12:12 — REGNUM В том предъявит, ли население РФ высокий спрос на цифровой рубль, решающее значение имеет удобство платежей и понимание со стороны обывателей того, как работает этот инструмент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал высказывание председателя комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») о том, что спрос на цифровой рубль может быть высоким.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

«Говорить, какая доля оборота будет проходить через цифровой рубль, пока рано. Для начала необходимо определиться со спросом населения и юридических лиц, — сказал Тимофеев. — Например, когда появлялись зарплатные пластиковые карты, большинство граждан деньги сразу снимали и расплачивались наличными. С ростом популярности мгновенных платежей оплаты через телефон ситуация в корне поменялась».

Как полагает эксперт, с цифровым рублем будет то же самое.

«Если грамотно проработать технические и юридические детали, мода на цифровой рубль появится быстро, — уверен эксперт. — Удобство платежей и понимание обывателя, как это работает, играют решающую роль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что внедрение цифрового рубля вряд ли в ближайшей перспективе существенно повлияет на ситуацию в российской сфере платежных услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: На внедрение цифрового рубля РФ может потребоваться год – прогноз