Москва, , 11:53 — REGNUM Министерство финансов России по поручению правительства страны приступило к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, эта работа будет проводиться в тесном контакте как с регулятором — Банком России, так и с участниками рынка.

Планируется, что проект документа будет направлен в правительство РФ не позднее III квартала 2021 года.

«Мы следим за тенденциями рынка: в том числе за увеличением частных инвестиций в экономике, которые требуют особого внимания со стороны регуляторов», — пояснил министр финансов Антон Силуанов.

Он указал на необходимость «не только предложить рынку новые инструменты, но и проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов финансовых организаций и розничных инвесторов».

В ведомстве добавили, что стратегия нацелена на формирование конкурентной среды в банковском секторе и на финансовых рынках и повышение эффективности отрасли. Также внимание в ней будет уделяться развитию инструментов долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики.