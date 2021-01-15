Москва, , 11:32 — REGNUM За девять месяцев 2020 года в Мурманской области рост инвестиций составил 12%. Об этом 15 января заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на Гайдаровском форуме.

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"При общем падении инвестиций в целом по нашей стране, мы видим, за 9 месяцев прошлого года рост инвестиций — 12%. А что это такое? Это 116 млрд рублей. То есть это конкретные деньги, очень немалые для экономики Мурманской области», — заявил Чибис.

«Помимо тех решений, связанных с минимизацией налоговых платежей, связанных, что очень важно, социальных взносов — до 7,5% вместо 30% платит инвестор на территории Арктики, а малый бизнес — 3,5%… принципиально важно снижение стартовых платежей за недропользование и так далее. Позволило нам запустить новые конкретные проекты, которые не летали до этого», — указал он.

В частности, речь идёт об освоении Африкандовского месторождения (17,5 млрд рублей инвестиций, 450 рабочих мест), а также порт Витино на Белом море (2,5 млрд рублей инвестиций, 246 рабочих мест) и и освоение месторождения платиноидов Федорова тундра (61,5 млрд рублей инвестиций, 1200 рабочих мест)