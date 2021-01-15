Москва, , 11:42 — REGNUM По итогам 2020 года объём выпадающих доходов бюджета РФ составляет порядка 220 млрд рублей. Об этом 15 января заявил первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, изначально в Минфине прогнозировали, что объем впадающих доходов составит 800−850 млрд рублей. Однако в итоге этот показатель оказался примерно в четыре раза ниже.

«Сейчас мы видим, что показатели намного устойчивее. Снижение доходной базы формируется на уровне 220 млрд рублей. У 45 субъектов РФ темпы роста собственного налогового потенциала выше уровня 2019 года. То есть положительная динамика у 45 субъектов РФ. Достойный, на мой взгляд, результат», — сказал Горнин.

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