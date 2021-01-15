Москва, , 11:28 — REGNUM Ожидания повышения стоимости услуг сотовой связи в России были, поскольку нагрузка на каналы связи сильно возрастает и дорожает импортное оборудование, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Спрос на чипы и микроэлектронику по всему миру сильно вырос. Современное оборудование становится все более сложным. Необходимы квалифицированные кадры.

Сотовые операторы на примере Ростелекома не раз делали оптимизацию кадров, но сокращая штат возрастает нагрузка на каждую единицу персонала.

Если страна собирается набирать темп по развитию рынка ИКТ необходимы кадры, а ИТ-специалисты сейчас самые высокооплачиваемые.

Фонд оплаты труда почти в любой компании самая большая статья расходов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России на 15% могут вырасти цены на услуги мобильной связи.

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