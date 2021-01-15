Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM Отсутствие подъездных путей к мосту-дублёру аварийного путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону связано с земельным вопросом. Чиновники продолжают вести судебную тяжбу с собственниками земельных участков, которые необходимо изъять для создания подъездов.

О том, что процесс выкупа земельных участков у собственников пока затягивается, стало известно в мае 2020 года. ИА REGNUM сообщало, что донской губернатор Василий Голубев поручил городским властям ускорить решение проблемы.

По информации портала 1rnd.ru, собственники четырёх участков не хотят лишаться собственности по рыночной стоимости. Процесс проведения экспертиз по оценке одного из участков может надолго затянуться. Судьбу трёх наделов суд может решить уже в январе.

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