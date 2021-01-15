Москва, , 11:15 — REGNUM По итогам 2020 года самой продаваемой новой моделью на российском авторынке стала Lada Granta. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За прошлый год в России было приобретено 126 112 моделей Granta, что на 7% меньше уровня продаж 2019 года.

На втором месте разместилась Lada Vesta. Их дилеры продали в количестве 107 281 единицы — на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает KIA Rio. Это авто купили 88 064 российских автолюбителя. Здесь падение продаж составило 5%.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились кроссовер Hyundai Creta (73 537 ед.; +3%) и Volkswagen Polo (58 455 ед.; +4%).

В десятку самых покупаемых в России авто также попали: седан Hyundai Solaris (49 280; — 16%), универсал Lada Largus (37 166 ед.; — 14%), кроссовер Toyota RAV4 (36 433; +19%), Volkswagen Tiguan (32 982 ед; — 11%) и Renault Logan (32 628 ед.; — 8%).

Напомним, по итогам первых 11 месяцев прошлого года в РФ наибольшую выручку автодилерам принёс кроссовер Hyundai Creta. За 65 490 единиц проданных Creta продавцы получили 78,2 млрд рублей.

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