Москва, , 11:08 — REGNUM Признаком окончания пандемии станет сезонность заболеваемости COVID-19. Об этом 15 января рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

По её словам, вирусам гриппа свойственен сезонный рост заболеваемости. Когда эта же тенденция начнет проглядываться и с новой коронавирусной инфекцией, можно будет говорить об окончании пандемии. В то же время сам вирус никуда не исчезнет и навсегда останется в человеческой популяции.

«Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, нет никаких оснований. Мы, с высокой долей вероятности, считаем, что вирус останется с нами и будет приходить в эпидемсезон. Как только станет понятно, что он обрел сезонность и летом мы им не болеем, тогда можем сказать, что все встало на свои места», — заявила Попова.

Читайте ранее в этом сюжете: Попова: в России выявили 1,5 тыс. мутаций коронавируса

Читайте развитие сюжета: Потери бюджета России оказались в четыре раза ниже прогноза