Стокгольм, , 11:08 — REGNUM С декабря 2019 по декабрь 2020 года в Швеции резко вырос уровень безработицы. Отмечается, что кризисные явления наблюдались еще в начале прошлого года, в то время как пандемия коронавирусной инфекции лишь усилила негативные тенденции. Об этом со ссылкой на отчет Государственной службы занятости Швеции сообщила газета Fria Tider.

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Премьер-министр Стефан Лёвен, подчеркивают журналисты, неоднократно заявлял, что к 2020 году в Швеции будет самый низкий уровень безработицы в Евросоюзе. Вместо этого он стал одним из самых высоких в странах-участницах объединения.

В конце декабря 2020 года уровень безработицы составлял 8,8% по сравнению с 7,4% годом ранее. Среднегодовой показатель по числу безработных составил 437 000 человек — самый высокая цифра с 1997 года.

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