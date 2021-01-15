Москва, , 11:00 — REGNUM Самые доступные модели на российском авторынке назвали специалисты сайта «Цена Авто».

Отмечается, что на данный момент автомобили с кузовом пикап в России представлены шестью моделями. При этом доля этого сегмента на авторынке страны составляет не более 1%.

Самым доступным пикапом является модель Ульяновского автозавода, которая так и называется УАЗ «Пикап». Стоимость базовой версии этого пикапа составляет 959 тыс. рублей.

На второй строчке находится Isuzu D-Max, стоимость которого вдвое превышает цену на отечественный пикап. Так, начальная версия этой модели обойдется за 2 млн 299 тыс. рублей.

Следующая модель — Mitsubishi L200 — стоит лишь на 30 тыс. дороже Isuzu D-Max. Пикап марки Mitsubishi L200 продается по цене от 2 млн 329 тыс. рублей.

Четвертую и пятую строчки занимают соответственно Volkswagen Amarok (от 2 млн 527 тыс. рублей) и Toyota Hilux (от 2 млн 610 тыс. рублей). А замыкает рейтинг Mercedes-Benz X-Class, цена которого составляет от 3 млн 222 тыс. рублей.

Напомним, кроссовер Hyundai Creta возглавил рейтинг самых продаваемых машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском авторынке по итогам 2020 года.

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