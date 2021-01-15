Киев, , 10:57 — REGNUM На сегодняшний день задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг достигла 66,1 млрд гривен ($2,4 млрд), увеличившись на 10 млрд гривен с начала отопительного сезона (ноября 2020 года). Об этом сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

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По словам политика, виной тому тарифная политика украинского правительства.

«В этих условиях кабмин рапортует, что обеспечил субсидиями 3,1 млн домохозяйств, причём средний размер субсидии — 1600 гривен», — приводит пресс-служба слова Медведчука.

В связи с этим парламентарий напомнил премьер-министру, что в предыдущие годы количество семей-субсидиантов исчислялось 6,6 млн гривен, а сумма, выделяемая на субсидии, составляла 71 млрд гривен (сегодня — только 36,6 млрд гривен).

«Именно на фоне снижения уровня платежей за газ и отопление до 39,3% и 27,3% соответственно власть окончательно затягивает тарифную удавку», — подчеркнул политик.

Медведчук уверен, что власти не намерены пересматривать уже возросшие с января 2021 года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения. По его словам, воспринимать серьёзно временные уступки со стороны правительства по вопросу стоимости газа нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Госстата, в течение декабря 2020 года долги за услуги ЖКХ на Украине выросли на 18,6%. Общая сумма задолженности оставляет 66,1 млрд гривен или $2,35 млрд.

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