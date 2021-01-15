Брюссель, , 10:54 — REGNUM Еврокомиссия опубликовала список потенциальных методов ведения сельского хозяйства, которые войдут в Общую сельскохозяйственную политику (Common Agricultural Policy — CAP). Об этом 15 января сообщает информационное агентство ЕU Reporter.

Экологические схемы, являющиеся частью реформы CAP, которая в настоящее время обсуждается Европейским парламентом и Евросоветом, представляют собой новый инструмент, предназначенный для поощрения фермеров, которые решили пойти по пути защиты окружающей среды и действий в области климата. Этот список должен внести свой вклад в споры о реформе CAP и ее роли в достижении целей Зеленого курса. Он также призван повысить прозрачность процесса разработки стратегических планов CAP и предоставить фермерам, органам власти, ученым и всем заинтересованным сторонам возможность высказывать мнение по поводу этих планов.

На CAP возлагается большая надежда в сфере управлении переходом к устойчивой продовольственной системе и поддержки европейских фермеров во всем мире. В рамках САР в мае 2020 года Комиссия опубликовала свои стратегии «От фермы до вилки» и «Биоразнообразие».

Европейский парламент и Евросовет согласовали свои позиции на переговорах по реформе CAP 23 и 21 октября 2020 года, но этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить всех участников процесса.

Еврокомиссия выразила решительное желание сыграть свою роль в трёхсторонних переговорах по CAP в качестве посредника между законодателями для того, чтобы акцентировать внимание сторон на достижении целей устойчивости Европейского зеленого курса.

Напомним, что в середине ноября 2020 года Европейская комиссия уже принимала участие в диалоге между Европарламентом и министрами сельского хозяйства ЕС, сняв с обсуждения их предложение по проведению реформы, направленной на предоставление субсидий европейскому сельскому хозяйству из-за неполного совпадения с экологическими целями.