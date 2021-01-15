Москва, , 10:45 — REGNUM Влияющие на курс рубля нефтяные котировки приостановили рост и опустились ниже важного рубежа $56 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Это связано как с излишне высоким повышением в последние дни, так и с укреплением доллара на валютном рынке.

Оно происходит из-за предположений о стабилизации в экономике США и, в свою очередь, связано с предыдущим избыточным падением курса американской валюты.

Для рубля это негатив, который приводит к его ослаблению. Кроме того, объявлено о возобновлении покупок валюты Минфином РФ в рамках «бюджетного правила», что повышает биржевой спрос на доллары.

В последний день недели (15 января) данные факторы приводят к некоторому повышению курса американца. Тем не менее, сильных, значимых движений не происходит, поскольку сегодня нет очень мощных драйверов — событий, важной статистики.

Неделя, очевидно, завершится достаточно спокойным движением в рамках сложившегося диапазона. На 15 января он составляет 73,20−74,10 руб./доллар», — считает эксперт.

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