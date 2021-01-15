Москва, , 10:45 — REGNUM В России достаточно высок риск развития парафискальных платежей в виде обязательных секторальных сборов по типу системы «Платон», различного рода экологических сборов и прочего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявила замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная, комментируя вероятность увеличения налогов в РФ в 2021 году.

«В текущей ситуации вряд ли есть достаточные основания для пессимизма. Уровень налоговой нагрузки в России на экономику и так достаточно высокий, и вряд ли налоговые решения истекшего 2020 года следует рассматривать как предпосылку дальнейшего увеличения налогового бремени, — сказала она. — Повышение налоговой ставки на высокие доходы граждан носит в большей мере социальный характер, нежели фискальный как таковой. Вместе с тем «теневой» налоговый потенциал физических лиц достаточно высок. Поэтому более вероятно, что определенный прирост доходной части региональных бюджетов будет обеспечиваться именно за счет налоговой легализации доходов граждан».

Кроме того, как пояснила Школьная, в зоне повышенного внимания, безусловно, останется трансграничное движение налоговой базы и налогообложение субъектов цифровой экономики.

«Но данный фактор следует рассматривать не как новые системы налогообложения, а скорее как структурирование налоговых правоотношений, никак не связанных с повышением налоговых ставок, или введение новых объектов налогообложения, — уточнила эксперт. — Вместе с тем достаточно высок риск развития парафискальных платежей в виде обязательных секторальных сборов по типу системы «Платон», различного рода экологические сборы и платежи и т. п.»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российский бизнес уходит в тень, потому что налоги в РФ несопоставимы с прибылью, а требования, предъявляемые к предпринимателям, не дают им развиваться.

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