Москва, , 10:42 — REGNUM Когда речь заходит о скорости восстановления российской экономики, то ключевой фактор — это не глубина падения, а его качество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил предприниматель, экономист, член генерального совета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что экономика РФ восстановится быстрее, чем другие страны.

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"Экономика России не будет восстанавливаться быстрее общемировой. Ключевой фактор в данном случае не глубина падения, а его качество — что и как падало и как будет расти. Быстрее будут восстанавливаться экономики, глубже проникнутые роботизацией, цифровизацией, активнее внедряющие самозанятость и удалённые форматы работы. И, как следствие, высвобождающие неэффективно использовавшиеся труд и капитал для новых вложений, — сказал Любич. — Другим фактором торможения российской экономики будут накопленные долги в секторе услуг. Необходимость их возврата или повлечёт массовые банкротства, или вызовет нехватку капитала для быстрого роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что Россия была первой, кто разработал вакцину и стал её активно применять, что «позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдёт значительно быстрее».