Афины , , 10:42 — REGNUM Министерство финансов Греции примет решение о продлении на несколько дней срока действия программы субсидированных государственных кредитов предприятиям и самозанятым. Об этом заявил 14 января министр финансов страны Христос Стайкурас в комментарии радио ERA.

По его словам, на данный момент в электронной платформе по государственным кредитам было подано в общей сложности 437 293 заявки.

Цель программы состоит в том, чтобы выплатить заявителям деньги в январе, распределив, таким образом, 1,5 миллиарда евро в реальный сектор экономики в течение месяца.

Стайкурас добавил также, что в первой половине текущего года в Грецию начнут поступать средства из фонда восстановления ЕС. Эти деньги будут направлены на «зеленую экономику» и «цифровизацию». Ожидается, что в этом году Греция получит от Фонда 5,5 миллиарда евро.