Уфа, , 10:36 — REGNUM Арбитраж Башкирии отклонил иск ИФНС №40 по Башкирии о признании банкротом ООО «Кирпичный завод «Амстрон». Производство по делу прекратили после того, как истец заявил «о невозможности финансирования процедуры банкротства по настоящему делу из средств федерального бюджета, о невозможности покрытия расходов по делу о банкротстве», передаёт ИА REGNUM.

Арбитражного управляющего истец предлагал назначить из участников СРО ОАУ «Лидер». В суде также было заявлено, что «отсутствует имущество, за счет которого возможно пополнить конкурсную массу должника», и по этой причине производство по делу прекратили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск от налоговой службы был подан в начале декабря 2020 года. Долг заявлялся в размере более 19,5 млн рублей. Активны в 2020 году были и другие кредиторы завода, подавшие свыше 20 финансовых исков.