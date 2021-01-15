Чита, , 10:35 — REGNUM В 2021 году на территории Забайкальского края начнет активно внедряться система долговременного ухода (СДУ). Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания.

По словам министра труда и соцзащиты населения региона Евгения Казаченко, пилотный проект по СДУ даёт положительные результаты.

«В 2021 году для участия в проекте определены семь соцучреждений из трех районов края. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 50 миллионов рублей. Перед нами стоит задача охватить системой долговременного ухода более 2 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов», — отметил чиновник.

На сегодняшний день уже разработана и утверждена «дорожная карта» по созданию и внедрению системы долговременного ухода (СДУ) на 2021−2023 годы. Тренерами обучено порядка 100 специалистов социального обслуживания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, комплексная программа, направленная на поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов, будет реализована в Забайкалье в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».