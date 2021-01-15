Москва, , 10:33 — REGNUM Внедрение цифрового рубля вряд ли в ближайшей перспективе существенно повлияет на ситуацию в российской сфере платежных услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя Центрального банка России Алексея Заботкина о том, что введение новой формы национальной валюты должно удешевить платежные сервисы и увеличить конкуренцию в системе платежей/

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«В настоящее время благодаря активному внедрению карты МИР, системы быстрых платежей и других платежных сервисов, конкуренции между операторами платежными систем, а также банков и других организаций, предоставляющих платежные услуги, стоимость платежных услуг на российском рынке находится на весьма низком уровне, — сказал Марков. — Внедрение новой формы национальной валюты вряд ли в ближайшей перспективе существенно повлияет на ситуацию в данной сфере. Потребуется время на адаптацию и понимание потребителями цифрового рубля и его возможностей. При этом, как показывает опыт внедрения других платежных сервисов, это займет не один месяц и даже, возможно, год».

Кроме того, как полагает Марков, рано пока говорить о том, какой потенциал позволит реализовать новая форма национальной валюты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Заботкин выступая на Гайдаровском форуме заявил, что цифровой рубль позволит реализовать функционал, который невозможен при использовании наличной и безналичной формы денег.

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