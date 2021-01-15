Пекин, , 10:35 — REGNUM Дилеры совместного предприятия FAW-Volkswagen в КНР начнут приём заказов на новый электрический кроссовер ID.4 Crozz 19 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Экстерьер китайской версии модели будет точно таким же, как и для Европы. Отличие будет заключаться только в иной форме места под номерные знаки и в другой решетке радиатора. Интерьер электрокара не получит никаких изменений по сравнению с глобальной версией Volkswagen ID.4 Crozz.

В движение авто приводит электромотор, установленный на задней оси. Его максимальная мощность равна 204 л. с. (310 Нм) крутящего момента. В ближайшем будущем ожидается появление на рынке полноприводной версии ID.4 Crozz мощностью 306 «лошадей». На одном заряде новый электрокроссовер сможет проехать 550 км.

Стоить новинка с учётом государственных субсидий будет не более 250 тыс. юаней (около 2,8 млн рублей).

Напомним, в прошлом году немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличил продажи гибридных машин и электрокаров на 158%, до 212 000 единиц. Из них 134 000 экземпляров — это чисто аккумуляторные автомобили.

Читайте также: Обнародован тизер нового кроссовера Volkswagen Taigun