Чита, , 10:30 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали информацию о расходовании средств «дальневосточной субсидии» в 2020 году. Как пояснила министр финансов региона Вера Антропова, исполнение составило 99,8%.

«Всего на 3,4 миллиарда рублей в крае приобретено медицинское оборудование для 30 учреждений здравоохранения, 56 квартир для медицинских работников, 25 автобусов для организаций транспортного обслуживания. Если брать сферу спорта, то здесь результаты тоже довольно внушительные: установлено 46 уличных тренажёров, оборудованы 24 спортивные площадки. Помимо этого, произведён капитальный ремонт и модернизация 15 учреждений социальной сферы», — рассказала министр финансов.

Вера Антропова уточнила, что на средства, выделенные Забайкальскому краю по плану «Центры экономического развития» в 2020 году, построены и оборудованы пять культурно-досуговых центров, приведены в нормативное состояние улицы в 50 населённых пунктах края.

Министр также добавила, что одними из крупнейших мероприятий стали: строительство детского сада на 192 места по улице Космонавтов в Чите и приобретение 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов для районов края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край и Бурятия вошли в состав дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных регионов распространяют все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам.

В начале декабря 2020 года министерство финансов Забайкальского края направило средства дальневосточной субсидии на ремонт нескольких медицинских учреждений: 209 миллионов рублей пошло на капитальный ремонт клинических больниц №1 и №2 города Читы, а также городского родильного дома.

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Также средства дальневосточной субсидии в размере 5,2 миллиона рублей направлены на строительство детского сада на 120 мест в Чите. Напомним, в 2021 году на реализацию мероприятий по Плану социального развития центров экономического роста в Забайкальском крае предусмотрено 3,6 миллиарда рублей.

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