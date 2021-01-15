Симферополь, , 10:22 — REGNUM Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» может быть продлена до 2025 года включительно с увеличением объёма финансирования до 1 трлн 370 млрд рублей. Об этом журналистам в Симферополе 15 января сказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Корректируем программу в очередной раз в сторону продления и увеличения. До 2025 года включительно. Продление программы связано с включением новых объектов, с удорожанием некоторых объектов», — цитирует Назарова «Крыминформ».

В ФЦП планируется включить 20 новых объектов с увеличением финансирования на 117 млрд рублей — до 1,37 трлн рублей в целом. Назаров уточнил, что проект корректировки находится на согласовании и в январе поступит в правительство РФ.

ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году, изначально была рассчитана до 2020 года, летом 2020 года действие программы было продлено до 2024 года. В рамках ФЦП реализовано 400 мероприятий на 770 млрд рублей.

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