Калуга, , 11:04 — REGNUM Жители Калужской области по итогам девяти месяцев 2020 года воспользовались услугами ломбардов порядка 17 тысяч раз, что почти на треть реже, чем за девять месяцев 2019 года. Всего в 2020 году получено займов на сумму свыше 147 миллионов рублей (-17,3%). Об этом 15 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

В настоящее время ломбарды начинают работать по новым правилам. Для ломбардов введена процедура допуска на финансовый рынок. Согласно изменениям в законодательстве, организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также все действующие ломбарды должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые документы. Сейчас госреестр тоже ведется, но на основе данных Федеральной налоговой службы, и в 2021 году он сменится реестром, сформированным по новым правилам. Если работающие организации не подадут документы для внесения сведений в реестр, то с 10 апреля 2021 года их работу ограничат. Например, они не смогут выдавать потребительские займы и менять сроки исполнения обязательств по ранее выданным займам. С 9 июля 2021 года такие организации вовсе потеряют статус ломбарда. Юридическое лицо, не состоящее в государственном реестре ломбардов, не имеет права использовать в своем названии слово «ломбард» более 90 дней. Таким образом, потребителям будет легче отличить профессионального заимодавца, надзор за которым осуществляет Банк России, от мошенника.

В Калуге в конце 2020 года прокуратура выявила случаи, когда магазины-скупки маскировались под ломбарды, заключая договор купли-продажи вещи якобы «с правом ее обратного выкупа», но без обязательств хранить и страховать переданные вещи. Такая организация может продать «залог» в любое время, поскольку юридически он залогом не является. Не случайно, в законе уточнены требования к деловой репутации руководства и акционеров ломбардов: они не должны иметь непогашенную судимость за экономические преступления, не должны быть виновниками отзыва лицензии или исключения из реестра, а также не должны ранее привлекаться к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица.

«Новые правила в деятельности ломбардов будут способствовать дальнейшему формированию честной конкурентной среды на рынке потребительского кредитования. Повысится уровень прозрачности ломбардной отрасли и защищенность интересов потребителей. А уточнить данные о ломбарде можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию», — сказала Лариса Захарова.

В Калужской области зарегистрировано 15 ломбардов. Также работают 35 подразделений ломбардов, зарегистрированных в других регионах.

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