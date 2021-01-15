Москва, , 10:17 — REGNUM Чем быстрее у граждан России появится «антиковидный» иммунитет, тем быстрее будут нивелированы негативные последствия пандемии для экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что РФ первой разработала вакцину от коронавируса, и поэтому будет восстанавливаться быстрее, чем другие страны.

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«Успешность выхода на позитивный тренд экономического роста лишь опосредовано зависит от момента разработки вакцины против вируса (ведь расхождение сроков регистрации российской и зарубежных вакцин не превышало 1−1,5 месяцев), — сказал Чередниченко. — Здесь на первый план выходит оперативность и эффективность применения разработанной вакцины: иначе говоря, чем быстрее у населения страны появится «антиковидный» иммунитет, тем быстрее будут нивелированы последствия для экономики. По состоянию «на сегодня» в России пока привит 1% населения и, чем быстрее, она приблизится к уровню в 70%, тем быстрее можно будет праздновать победу над коронакризисом».

Однако, как подчеркнул Чередниченко, это не единственный фактор, влияющий на восстановление.

«Необходимо сохранить меры государственной поддержки как наиболее пострадавших направлений бизнеса и населения, так и наращивать инвестиции в отрасли и конкретные бизнес-группы, показавшие свою эффективность в режиме оперативного перехода в онлайн формат», — сказал Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чередниченко объяснил, что структура российской экономики оказалась устроена так, что в период коронакризиса РФ пострадала меньше, чем другие государства.

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