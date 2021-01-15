Чита, , 10:17 — REGNUM В Забайкальском крае отмечается снижение количества официально зарегистрированных безработных. Как пояснил министр труда и социальной защиты населения региона Евгений Казаченко, несмотря на ограничительные мероприятия: связанные с пандемией коронавиурса, комплекс проведенных антикризисных мер позволил к концу года снизить уровень безработицы с максимального значения 7,1% до 5,3%. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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«В 2020 году было трудоустроено почти 15 тысяч человек. Таким образом, от общего числа обратившихся в органы занятости к концу года доля трудоустроенных граждан увеличилась до 22%, в сравнении с кризисным периодом, который пришелся на сентябрь», — пояснил чиновник.

По его словам, в рамках государственной программы «Содействие занятости населения» на организацию профобучения и дополнительного профессионального образования граждан было заключено порядка 50 контрактов и договоров. Обучение прошли 500 человек из числа безработных граждан и женщин, находящихся в декретном отпуске. Трудоустроено после обучения более 200 забайкальцев.

Кроме этого, 84 гражданина из числа безработных, готовых организовать собственное дело, получили финансовую поддержку в размере 174 тысячи рублей. Пособие по безработице в 2020 году получили более 55 тысяч человек, а доплату на несовершеннолетних детей — порядка 30 тысяч забайкальцев. Общая сумма средств направленная на эти цели составила около двух миллиардов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего по состоянию на 14 января в Забайкалье насчитывается 26 597 безработных (минус 340 за последние сутки), уровень безработицы в регионе составил 5,1%, хотя ещё в середине декабря 2020 года составлял 5,5% (на 31 июля — 5,1%).

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