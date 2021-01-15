Москва, , 10:13 — REGNUM В 2021 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России могут вырасти цены на услуги мобильной связи. Так, по данным отчёта агентства Content-Review, российские сотовые операторы могут повысить стоимость тарифов на свои услуги на 15%.

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Причина такого роста — недополученные из-за пандемии COVID-19 доходы, в частности, от международного роуминга, а также понесённые незапланированные расходы.

«Прогнозируемое повышение тарифов на 15—16% — вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов», — цитирует отчёт газета « Ведомости ».

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Так, по оценкам Content-Review, недополученная прибыль и незапланированные расходы операторов оцениваются в 30 млрд рублей. Как пояснил руководитель агентства Сергей Половников, повышение, скорее всего, коснётся тарифов стоимостью 500−900 рублей в месяц. Также, по прогнозу Content-Review, в 2021 году вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.

Представитель Теле2 заверил, что компания пока не планирует пересматривать тарифы. В «Мегафоне» заявили, что актуальность действующих тарифов в настоящее время оценивается. Представители «Вымпелкома» и МТС от комментариев отказались, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявляли о возможном росте цен на мобильную связь в России на 5−7% до конца 2020 года. Всего за год услуги связи подорожают на 12−15%.