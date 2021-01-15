Москва, , 10:09 — REGNUM После первоначальных попыток снижения 14 января во второй половине дня Brent отыграла потери и вышла в плюс, завершив торги в районе $56,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Однако на утренней сессии 15 января котировки возобновили падение, уже лишившись набранных вчера очков на фоне неопределенности инвесторов в отношении рисковых активов.

Избранный президент США Джо Байден, как и ожидалось, представил пакет фискальных стимулов для борьбы с коронавирусным кризисом.

Размер программы составил $1,9 трлн. Учитывая, что последние слухи предполагали оглашение пакета стоимостью $2 трлн, цифра, озвученная Байденом, никого не удивила, и инвесторы по большей части восприняли ее как должное.

Тем временем игроки не забывают проявлять осторожность на фоне продолжающейся эпидемии. В этом контексте на этой неделе особое внимание привлек Китай, где зафиксирована новая вспышка эпидемии.

Данный факт подогревает опасения игроков по поводу восстановления экономики и, соответственно, спроса на энергоносители.

С технической точки зрения тот факт, что цены отказываются показывать более ощутимую коррекцию и удерживаются вблизи почти однолетних максимумов, говорит о готовности трейдеров к новой волне покупок в случае появления подходящего момента.

С другой стороны, чем дольше Brent пробуксовывает в районе $55−56, тем выше вероятность ускорения отката в рамках бычьего тренда», — считает эксперт.

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