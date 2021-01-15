Москва, , 10:09 — REGNUM Структура российской экономики оказалась устроена так, что в период коронакризиса РФ пострадала меньше, чем другие государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что экономика России будет восстанавливаться от коронавирусного кризиса быстрее, чем в других странах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

«Российская экономика, действительно, чувствует себя несколько комфортнее, чем мировая, в целом, — пояснил Чередниченко. — Цифры таковы: прогноз спада российского ВВП в 2020 году составляет 3,9%, в то время как мировой ВВП потеряет 4,4%. При этом Евросоюз пострадает на 7,4%».

Однако, как подчеркнул Чередниченко, экономика Китая, при всех сложностях, с которыми пришлось столкнуться КНР, с высокой долей вероятности выйдет на рост, немногим превышающий 2%.

«Удачный» расклад в пользу России во многом основан на структуре нашей экономике: так в I квартале (т.е. перед началом локдауна) доля наиболее пострадавшей [от коронакризиса] сферы услуг у нас не превышала 6,2%, в то время как в экономике Европы этот показатель находился в пределах 10−16%», — отметил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава правительства выступая на Гайдаровском форуме заявил, что сейчас наступает переломный момент кризиса и дальше ситуация начнёт улучшаться.