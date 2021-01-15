Москва, , 10:14 — REGNUM Министерство экономического развития России внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать активы в организациях финансового сектора. Об этом 15 января сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Запрет на покупки касается компаний и кредитных учреждений с госучастием.

Вместе с тем документом предусмотрены исключения, при которых государственные банки и Центробанк смогут становиться собственниками кредитных учреждений.

По словам замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, это необходимо для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе» и для поддержки частных игроков. В настоящее время доля государства на банковском рынке составляет более 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент, главный экономист Группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт на Гайдаровском форуме заявила, что тенденция на рост госвмешательства в экономику будет сохраняться во всём мире.

По её мнению, развитые страны сталкиваются с последовательными периодами более активного государственного вмешательства и периодами приватизации и дерегулирования.

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