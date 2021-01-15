Чита, , 10:00 — REGNUM В Чите из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, пришлось переносить сроки ввода в эксплуатацию школы на 1100 мест в микрорайоне Октябрьский. Как отметила заместитель председателя правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова, из-за закрытия границ подрядчик не смог привлечь на стройплощадку специалистов из КНР. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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«Правительством Российской Федерации приняты нормативные акты, которые регулируют это вопрос, в результате 30 декабря 2020 года заключено дополнительное соглашение с министерством просвещения Российской Федерации о продлении сроков ввода строительства школы», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

«Зашли на площадку до пандемии, в планах было достроить в 2020 году, но пришлось в итоге скорректировать сроки. Сейчас работы продолжаются, даже в зимнее время. Мы привлекаем рабочую силу из других регионов России и ближайшего Зарубежья. Большую часть работ — около 60 процентов, сделали, провели все коммуникации: воду, тепло, электричество, готовы три блока из шести, в них идут отделочные и чистовые работы», — рассказал генеральный директор подрядной организации ОАО «Региональное управление строительства» Сергей Филонич.

Напомним, новое учреждение образования строится за счет средств федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Как отмечал ранее вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер, в конце декабря 2020 г. неосвоенными остались более 200 миллионов рублей.

В новой школе будут оборудованы кабинеты для 340 учеников начальных классов и 760 старшеклассников. Помимо учебного пространства, в здании разместят столовую, спортивные залы и другие необходимые помещения для комфортного пребывания детей. Параллельно ведется благоустройство территории, где разместят стадион, площадки для спортивных игр, устанавливается наружное освещение.

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