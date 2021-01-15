Москва, , 09:59 — REGNUM Предложение обязать российские банки давать заемщику-физлицу, в случае отказа в предоставлении кредита, мотивированное объяснение, представляется абсолютно надуманным и бессмысленным делом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

«В связи с этой инициативой возникает много вопросов, — считает Пушко. — Например, насколько полным должен быть этот мотивированный отказ? Вопрос весьма актуальный. Специалист может подготовить мотивированный отказ, который будет понятен только узкому кругу банкиров-кредитчиков. Для рядового заёмщика — это китайская грамота со всеми вытекающими последствиями. В какие сроки он должен быть предоставлен? Как и по каким каналам коммуникации этот ответ должен быть доставлен потенциальному заемщику? Возникает куча надуманной и бесполезной работы, для выполнения которой банк должен раскошелиться (программное обеспечение, персонал, каналы связи и т. п.). Иными словами, банку предлагается заплатить за то, что клиент к нему не пришел: доходов еще нет, а расходы уже выросли».

Как полагает Пушко, если такое решение будет принято, то банкам ничего не остается, кроме повышения тарифов, и в итоге пострадают добросовестные заемщики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Иван Денисов заявил, что даже средний балл, полученный гражданином РФ в учебном заведении, может повлиять на решение банка и в итоге привести к отказу в выдаче кредита.

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