Тверь, , 09:57 — REGNUM Энергоснабжение жителей Тверской области, оставшихся без света после снегопадов 14 января, восстановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

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По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени помощь энергетикам тверского филиала «Россети Центр» оказывали министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ, при взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области.

В работах по восстановлению энергоснабжения была задействована 321 бригада специалистов в составе 1451 человека и 452 единицы техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов применялись резервные источники питания. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8−800−220−0-220.

Как напоминает ИА REGNUM, ряд локальных отключений электроэнергии в Тверской области произошёл накануне, 14 января, из-за сильных снегопадов, обрушившихся на регион.