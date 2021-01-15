Париж, , 09:55 — REGNUM Фургон Citroen e-Berlingo с электромотором поступит в продажу на мировой авторынок в конце 2021 года. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Новинка построена на платформе EMP2, которая позволяет укомплектовать электрофургон одним 134-сильным электродвижком и аккумулятором ёмкостью 50 кВт-ч. Дальность хода авто составит 280 км, а максимальная скорость — 130 км/ч.

Автомобиль имеет функцию быстрой зарядки. От специальной зарядной станции электрокар заряжается до 80% за 30 минут. От домашней розетки Citroen e-Berlingo заряжается дольше. Чтобы зарядить автомобиль до 100%, его владельцу придётся ждать примерно 7,5 часов.

Покупателям будут предложены две версии фургона разной вместимости.

Напомним, по итогам 2020 года продажи машин концерна PSA Group (Peugeot-Citroen) в мире снизились на 27,8% по сравнению с 2019 годом, до 2,512 млн единиц.

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