Сеул, , 09:50 — REGNUM Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение сохранить учётную ставку на уровне 0,5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

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Известно, что данное решение было принято 15 января в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Отмечает, что ЦБ продолжает сохранять учётную ставку на уровне 0,5% с мая 2020 года.

Эксперты отмечают, что данное решение было принято с учётом экономической неопределённости, вызванной третьей волной пандемии, а также низкой инфляции и ростом цен на жильё.

Между тем, представители ЦБ прогнозируют, что темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 3%, что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим прогнозом.