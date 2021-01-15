Оренбург, , 09:40 — REGNUM В Оренбургской области в 2021 году вся посевная площадь составит 4 млн 371,9 тыс. га, тогда как в 2020 году пашни занимали 4 млн 263,8 тыс. га. Глава областного минсельхоза Сергей Балыкин отметил, что проведена большая работа по вводу в оборот неиспользуемой пашни, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министр также обратил внимание на то, что из 461,8 тыс. га пригодной к использованию пашни в 2020 году введено в оборот 69,5 тысяч га (15% пригодной пашни). До 2025 года в Оренбуржье должны быть введены в сельскохозяйственный оборот 273 тысячи гектаров неиспользуемой пашни.

В рамках подготовки к посевной кампании 2021 года в регионе проработана структура посевных площадей — сделаны акценты на увеличение площади сева кормовых культур и на увеличение озимого клина. Перед аграриями и главами районов поставлена задача — увеличить площади под посевы озимых культур до 1 млн га. Добавим, что именно озимые ежегодно составляют значительную долю в урожае.

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