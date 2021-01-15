Москва, , 09:30 — REGNUM В России стартовали продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30, выпускаемого на предприятии «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Об этом 15 января сообщается на сайте компании.

Модель представлена на российском авторынке в трех версиях. Стоимость начальной версии Drive составляет 1 653 000 рублей. В этой комплектации кроссовер CX-30 получил передний привод и шестиступенчатую механическую трансмиссию.

При этом модель уже в начальной версии оборудована всеми доступными электронными системами активной и пассивной безопасности, в том числе системой G-Vectoring Plus. Кроме того, кроссовер в этой комплектации идет с электростеклоподъемниками, кондиционером, аудиосистемой с восемью динамиками.

Средняя версия Active оборудована необычной системой, которая выводит показания на лобовое стекло, а также датчиками дождя и света, климат-контролем, круиз-контролем, подогревом передних кресел и боковых зеркал. Цена этой комплектации, оснащенной передним приводом, составляет 1 902 000 рублей, а полноприводная версия обойдется за 2 002 000 рублей.

Максимальная модификация новинки стоит от 2 042 000 рублей за переднеприводную версию. А за полный привод придется дополнительно добавить 100 тыс. рублей.

Напомним, в ноябре 2020 года продажи Mazda на российском авторынке выросли на 9% по сравнению с ноябрем 2019 года.

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