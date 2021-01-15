Чита, , 09:26 — REGNUM В 2021 году министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья продолжит реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» в рамках нацпроекта «Демография». Система мер социальной поддержки семей с детьми, будет направлена на демографическое развитие региона. Об этом сообщил руководитель ведомства Евгений Казаченко в ходе публичного отчета. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Одной из основных задач, стоящих перед министерством на 2021 год является предоставление мер соцподдержки гражданам при рождении первого, второго, третьего или последующих детей с учетом адресности и нуждаемости с соблюдением нормативных сроков», — пояснил Евгений Казаченко.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» забайкальским семьям предусмотрено предоставление пять мер поддержки:

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Сумма выплаты, для граждан, обратившихся в 2021 год, составит 14 199 рублей.

Единовременная выплата при рождении первого ребенка. Сумма выплаты в 2021 году 28 398 рублей.

Региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка. Для детей, рожденных с 1 января 2021 года 191 829 рублей.

Ежемесячная выплата многодетным семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей (рожденным до 01.01.2019 г. ). Сумма выплаты в 2021 году 10 376 рублей.

). Сумма выплаты в 2021 году 10 376 рублей. Ежемесячная выплата многодетным семьям при рождении 3-го ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3-х лет (рожденным после 01.01.2019 г. ). Сумма выплаты в 2021 году 14 199.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Приангарье стало одним из немногих регионов, где в разгар кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, принят закон о региональных выплатах на детей с 16 до 18 лет. Деньги в размере 10 тысяч рублей можно было получить до 30 ноября 2020 года включительно.

Из других региональных особенностей можно выделить то, что уровень сиротства в Приангарье является одним из самых высоких в России. Поэтому по линии министерства образования Иркутской области открыты 57 учреждений профессионального образования, где проживают дети-сироты, всего 3,971 тыс. человек.

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