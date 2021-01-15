Калуга, 15 января 2021, 10:55 — REGNUM В Калужской области сформирован массив мясного скота численностью 107 тысяч голов, в том числе в сельхозорганизациях — 102,4 тысячи голов. В регионе возводятся новые специализированные фермы, совершенствуются производственные технологии, сообщили 15 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

На животноводческой ферме.
На животноводческой ферме.
Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

При грантовой поддержке реализуются проекты по развитию мясных животноводческих ферм на базе четырех крестьянских (фермерских) хозяйств в Сухиничском, Дзержинском, Бабынинском и Хвастовичском районах. В конце декабря 2020 года в Перемышльском районе введена в эксплуатацию животноводческая ферма по разведению мясного скота герефордской породы на базе фермерского хозяйства Григория Соловова. В первом квартале 2021 года в Хвастовичском и Сухиничском районах будут введены в эксплуатацию еще две фермы на базе фермерских хозяйств. В области продолжается реализация мероприятий по формированию площадок для размещения животноводческих ферм ООО «Брянская мясная компания», на долю которой приходится содержание 79% от всей численности мясного крупного рогатого скота — свыше 85 тысяч голов. Компания построила в регионе 13 специализированных площадок, а на трёх площадках реконструкция завершена.

Развитие подотрасли мясного скотоводства будет иметь кумулятивный эффект для дальнейшего экономики региона и смежных отраслей — мясопереработки, транспорта и логистики, торговли и общественного питания, — подчеркнули в профильном министерстве.

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